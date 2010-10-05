Одноуровневая партнерка на Prestashop

К существующему магазину на престашоп нужно приделать партнерку по которой на личный счет клиента начисляются проценты от покупок рефералов пришедших по реферальной ссылке которая есть у каждого клиента магазина, с этого счета можно вывести деньги (оплата будет вручную, нужен только учет) а так же потратить эти средства в магазине. В админке нужен полный отчет о пришедших по реферальным ссылкам, от какого клиента, о заказах, их составе и сумме, суммах вознаграждения, суммах на счетах клиентов и выведенных средствах, суммах потраченных с этих счетов в магазине.

Более подробное ТЗ вышлю после предварительной оценки.

Рассматриваются предложения ТОЛЬКО от исполнителей с положительными отзывами и опытом работы в престашопе.

Интересует цена и сроки.