Одноуровневая партнерка на Prestashop

Здравствуйте! Требуется доработать по ТЗ слайдер для cms Wordpress. Пример слайдера http://blog.dasinfomedia.com/?p=3 Кто имеет опыт с такими плагинами, или уверен в своих силах - оставляйте контакты. Заинтересованным вышлю более подробное ТЗ. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
К существующему магазину на престашоп нужно приделать партнерку по которой на личный счет клиента начисляются проценты от покупок рефералов пришедших по реферальной ссылке которая есть у каждого клиента магазина, с этого счета можно вывести деньги (оплата будет вручную, нужен только учет) а так же потратить эти средства в магазине. В админке нужен полный отчет о пришедших по реферальным ссылкам, от какого клиента, о заказах, их составе и сумме, суммах вознаграждения, суммах на счетах клиентов и выведенных средствах, суммах потраченных с этих счетов в магазине.
Более подробное ТЗ вышлю после предварительной оценки.
Рассматриваются предложения ТОЛЬКО от исполнителей с положительными отзывами и опытом работы в престашопе.
Интересует цена и сроки.
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