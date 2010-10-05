Работа по форуму vbulliten 4

Задача: Сделать сайт состоящий из 2 страниц главная страница и новости. Должна быть админка для новостей и возможность редактировать ссылки на главной странице. Дизайн есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать код который бы выводил список из 6 пользователей(которые добавили последние сообщения) которые состоят в группе специалистов данного форума над каждым форумом.
Вот так должно выглядеть:
Спец1 Спец2 Спец3 Спец4 Спец5 Спец6
Форум про ножи
Спец1 Спец2 Спец3 Спец4 Спец5 Спец6
Форум про пистолеты
Спец1 Спец2 Спец3 Спец4 Спец5 Спец6
Форум про арбалеты
Спецов на форуме может быть больше чем 6, но выводить нужно шесть именно тех кто последние добавили сообщение.
Верстка блоков есть.
Пример:
_://financeforum.ru/
В каждомо блоке "Вас консультируют" вывести шесть ников по указанному алгоритму.
Так же нужно вывести на данной странице:
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