Установить макет на сайт (из другого сайта-донора)

Есть сайт, на который требуется установить макет.

Макет полностью копируем с другого сайта - http://www.australia-secrets.kiev.ua/ (доступ к сайту даю), меняя только шапку.

Сайты - оба на MOD X

Сайт - туристический, на нем имеется раздел с отелями. Подключаем базу отелей (общая база также имеется)

Цена работы - 10 баксов за установку макета+шапки и еще 5 баксов - за подключение базы с отелями.

Работа не сложная - в этом Вы убедитесь сами:)

Сайтов, на которые следует установить макеты, много. Так что работа есть :)