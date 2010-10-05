Установить макет на сайт (из другого сайта-донора)

Когда играешь в казино то оно постаянно уходит в минус, надо это исправить, вся математика казино на хпх+ надо подключить пейпал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, на который требуется установить макет.
Макет полностью копируем с другого сайта - http://www.australia-secrets.kiev.ua/ (доступ к сайту даю), меняя только шапку.
Сайты - оба на MOD X
Сайт - туристический, на нем имеется раздел с отелями. Подключаем базу отелей (общая база также имеется)
Цена работы - 10 баксов за установку макета+шапки и еще 5 баксов - за подключение базы с отелями.
Работа не сложная - в этом Вы убедитесь сами:)
Сайтов, на которые следует установить макеты, много. Так что работа есть :)
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