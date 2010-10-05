Установить макет на сайт (из другого сайта-донора)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт, на который требуется установить макет.

Макет полностью копируем с другого сайта - http://www.australia-secrets.kiev.ua/ (доступ к сайту даю), меняя только шапку.

Сайты - оба на MOD X

Сайт - туристический, на нем имеется раздел с отелями. Подключаем базу отелей (общая база также имеется)

Цена работы - 10 баксов за установку макета+шапки и еще 5 баксов - за подключение базы с отелями.

Работа не сложная - в этом Вы убедитесь сами:)

Сайтов, на которые следует установить макеты, много. Так что работа есть :)

13 лет назад
Tatius-ka
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Починить MODx

    $15

    Глючит менеджер добавления картинок. В "Конфигурации" ошибка - "TinyMCE - OnInterfaceSettingsRender". 2 этапа: 1) Починка этой CMS 2) Полный перенос сайта с разделами на другой хостинг на новую версию MODx 1-й ветки.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Задача для верстальщ. и спеца по DLE в одном лице

    $150

    1. Нужно качественно, по всем правилам вёрстки, сверстать макет для движка DLE. 2. Установить несколько модулей, которые есть в публичном доступе. 3. Добавить большое кол-во простейших функций, например: возможность вести свой мини-блог. Добавлять пользователей в друзья. Запрет на публикацию ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта (ASP) с написанием некоторых модулей

    $1000

    Хотелось бы перенести сайт www.univer.ru на наш сервер с полным сохранением функционала. Некторые модули, как например подкачка котировок, разработчик не отдает, поэтому придется прописывать их заново. Также необходимо сделать дубль для украинского представительства с ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделка магазина

    Требуется грамотный программист на ASP для срочной переделки магазина. Работа на примерно 30-40 часов Суть задачи - увеличение кол-во картинок у продуктов, изменение системы категорий, изменения стилей. Имеется подробное ТЗ что и как нужно сделать

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мульти-портальная система (CMS)

    $2500

    Мы планируем создать 1500 порталова , типа http://www.serponline.ru/. Для этих порталов нам нужна система управления, с ирархическими правами администраторов. Мы хотели бы иметь 1-2 админов , каторые могли бы править все сайты и практически все разделы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Добрый день всем! надо откорректировать сайт ( городской портал) изменит расположение меню изменит расположение болгы оформление вид сайта проверит наличные ошибок сайта и исправит. сайт http://iy.tso1.ru/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад