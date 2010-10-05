Починить MODx

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
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Глючит менеджер добавления картинок. В "Конфигурации" ошибка - "TinyMCE - OnInterfaceSettingsRender".

2 этапа:

1) Починка этой CMS

2) Полный перенос сайта с разделами на другой хостинг на новую версию MODx 1-й ветки.

MODX
13 лет назад
wsm
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
inviZime
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень доволен исполнителем. Компетентен, оперативен. Будем работать дальше.
Очень доволен заказчиком. Задание оплачено сразу после выполнения и тут же была предложена дополнительная работка. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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