Задача для верстальщ. и спеца по DLE в одном лице

1. Нужно качественно, по всем правилам вёрстки, сверстать макет для движка DLE.

2. Установить несколько модулей, которые есть в публичном доступе.

3. Добавить большое кол-во простейших функций, например: возможность вести свой мини-блог. Добавлять пользователей в друзья. Запрет на публикацию новостей и комментов людям, которые на сайте меньше 5 дней. Форма предупреждения о нарушении правил и прочие не сложные функции.

4. Почистить базу от спамерских аккаунтов, спамерских комментов от прочего мусора. Почистить сам сайт от хлама в виде корявых скриптов. Ускорить работу сайта. Дать советы по дальнейшей работе с сайтом.

Макета на данный момент нет. Для начала хочу найти верстальщика-программера. Узнать у него требования к будущему макету. А с этими требованиями искать дизайнера.

Только с опытом, примерами работ и отзывами!!