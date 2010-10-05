Задача для верстальщ. и спеца по DLE в одном лице

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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1. Нужно качественно, по всем правилам вёрстки, сверстать макет для движка DLE.

2. Установить несколько модулей, которые есть в публичном доступе.

3. Добавить большое кол-во простейших функций, например: возможность вести свой мини-блог. Добавлять пользователей в друзья. Запрет на публикацию новостей и комментов людям, которые на сайте меньше 5 дней. Форма предупреждения о нарушении правил и прочие не сложные функции.

4. Почистить базу от спамерских аккаунтов, спамерских комментов от прочего мусора. Почистить сам сайт от хлама в виде корявых скриптов. Ускорить работу сайта. Дать советы по дальнейшей работе с сайтом.

Макета на данный момент нет. Для начала хочу найти верстальщика-программера. Узнать у него требования к будущему макету. А с этими требованиями искать дизайнера.

Только с опытом, примерами работ и отзывами!!

13 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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