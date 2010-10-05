Доработка сайта

Icq 766-000-00 Здравствуйте .Требуется специалист в джумла (корректировка вывода меню и функций на главную страницу,глюк в кеше и прочие "мелочи" Требования к исполнителю 1)Не менее 25 лет 2)не менее полугода на Веблансе/Фрилансе 3)Не менее 5 положительных отзывов ,без отрицательных отзывов (личные предпочтения) icq ...