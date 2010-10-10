Скрипт визуального конструктора

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки176 просмотров
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Нужен скрипт конструктора для визуального редактирования дизайна экранов на батареи. Пользователь может выбирать из списка цвет рамки, цвет заполнения экрана и вид перфорации.

Необходимо все реализовать таким способом, чтобы в дальнейшем можно было добавлять новые цвета рамки и заполнения, вид перфорации.

13 лет назад
selfprofit
Дмитрий 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Очень доволен исполнителем. Подробно обсудили ТЗ, некоторые детали проекта были доработаны. После обсуждения код скрипта был написан за 1 день. Код чистый, все с комментариями. И особенно понравилось, что все данные вынесены в настройки, то есть можно легко добавлять, например, дополнительные цвета экранов даже без знания PHP и копания в коде.
Хороший честный заказчик. Сотрудничеством полностью доволен.
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