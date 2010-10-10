Скрипт визуального конструктора

Очень доволен исполнителем. Подробно обсудили ТЗ, некоторые детали проекта были доработаны. После обсуждения код скрипта был написан за 1 день. Код чистый, все с комментариями. И особенно понравилось, что все данные вынесены в настройки, то есть можно легко добавлять, например, дополнительные цвета экранов даже без знания PHP и копания в коде.