Поправить ошибки шаблона wordpress

Собственно шаблон - http://wp-skins.info/2009/03/16/prodolzhayu-razdavat-zhurnalnyie-premium-temyi-dlya-wordpress-ot-gabfire.html

У него есть две ошибки:

1. Картинки на главную выводятся криво, т.е. режется картинка и выводится часть оригинала.

2. Видео на главной возможно только из www.youtube.com и т.п.

Хочу отображать собственное видео.

В более поздней версии шаблона (http://wp-skins.info/goto/http://www.newsprotheme.com/) есть слайдер на главной и раздел Media News. Если сможете повторить - было бы здорово (не обязательно).

Пишите - стоимость, сроки.