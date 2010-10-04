Парсинг видео с youtube

Нужен парсер видео с youtube, что бы спарсить все мувики по определенному ключевику.

Мувики выкачивать не надо), нужны только урлы к мувикам, и некоторые детали мувика.

Так же нужно настроить регулярный сбор новых мувиков по данному ключевику, для регулярного импорта в мой сайт.