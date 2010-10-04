Доработка биржи труда

Требуется сделать биржу труда на основе готового движка(nevius к примеру) можно доработать Drupal, или предложить свой вариант, рассмотрю все предложения.

Основные моменты:

1) Осуществление экспорта вакансий и резюме в CSV файл, сделать импорт вакансий из CSV файла такого же формата, как и файл экспорта.

2) Подключить смс биллинг для оплаты различных услуг на сайте.

3) И все остальное по ТЗ. (ТЗ так же обсуждается, можно что то добавить, что то изменить, что то отложить)

http://job.sd-group.org.ua - для примера от чего можно отталкиваться, но не в коем случае не использовать данный движок.

Оплата по факту, или частями после начала работы, когда увижу что, что то сделано.