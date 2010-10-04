Одна индексная страница для сайта

Здравствуйте, регистрация сайте включает обязательное указани е номера сотового телефона, в связи с этим надо организовать: 1. автоматическую отпраку на сотовый подтверждения о регистрации. 2. отправка на телефон пользователей кода, который они вбивают для подтверждения регистрации или для ...