Модуль SEO для Битрикс

Требуется написать модуль для Битрикс со следующими функциями:

1. Имеется инфоблок Сайты и связанный с ним инфоблок Запросы

2. Скрипт запускается кроном раз в сутки и делает следующее:

- проходит инфоблок сайты и выбирает по одному сайты

- выбирает все запросы и через xml.yandex получает их позиции,пишет в базу

Хорошо бы также получать адрес страницы по запросу, а также другие параметры сайтов (ТИЦ. PR ЯК количество ссылок)

Интересно было бы также считывать посещаемость (счетчик Li под паролем)

На выходе нужен стандатный битриксовый фильтр (параметр, количество дней), табличное представление и графики.

У каждой даты для каждого запроса должно быть поле комментариев.

Указывайте стоимость с установкой в систему.