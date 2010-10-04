Модуль SEO для Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать модуль для Битрикс со следующими функциями:

1. Имеется инфоблок Сайты и связанный с ним инфоблок Запросы

2. Скрипт запускается кроном раз в сутки и делает следующее:

- проходит инфоблок сайты и выбирает по одному сайты

- выбирает все запросы и через xml.yandex получает их позиции,пишет в базу

Хорошо бы также получать адрес страницы по запросу, а также другие параметры сайтов (ТИЦ. PR ЯК количество ссылок)

Интересно было бы также считывать посещаемость (счетчик Li под паролем)

На выходе нужен стандатный битриксовый фильтр (параметр, количество дней), табличное представление и графики.

У каждой даты для каждого запроса должно быть поле комментариев.

Указывайте стоимость с установкой в систему.

13 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kooler
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$250
10 дней
  • Похожие заказы

  • Доработать готовую флешку

    Приветствую! Есть готовая флешка (fla-исходник), нужно доработать: 1. Сделать перетекание одной фотки в другую через прозрачность; 2. Сделать красивое появление текста с активными ссылками на разделы сайта. Бюджет интересует до 10 вмз.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Добавить элемент в xml файл

    Имеется xml файл. Он генерирует страницу сайта. Нужно добавить в код фала элемент, генерирующий поле для баннера. Я это вижу через прикручивание файла css, который будет давать параметры этого поля + вставка класса из css ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка шаблона для shopcms 3.1.1

    Необходимо создать шаблон для магазина ShopCMS Версия скрипта - ShopCMS 3.1.1 Вёрстка DIV тегами. Дизайн уже создан (исходник *.psd) Необходим адекватный исполнитель. Тем кто не работал с данной системой просьба не участвовать в тендере. В своей заявке указывайте ссылки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма заказа

    Необходимо сделать форму заказа: Пример: Необходимые изменения: 1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов)) 2 Салаты (ниже одно ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1С Битрикс Интернет-магазин, доработка компонентов

    $450

    1. Компонент «Оформление заказа». Реализовать возможность заказывать без регистрации. Сократить количество обязательных полей. Переместить необязательные поля в другую область страницы (согласно макета) Компонент «Личный кабинет». Настроить ajax-логин через всплывающую форму. Согласно макета ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать скрипт шифрования RSA на php

    Задача такая. Нужен скрипт на php, который бы: 1. Генерировал пару (открытый и закрытый ключ). Важно, что бы закрытый ключ был не менее 100 символов длиной. Оптимально -128 символов. 2. Шифровал какой-то введённый текст. 3. Дешифровал зашифрованный в ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать код на PHP с использованием Яндекс API

    $50

    Доработать код на PHP с использованием Яндекс API + интегрировать приложение в Joomla То что нужно доработать находиться здесь http://www.i-fi.ru/wi-fi/ Необходимо: 1) Решить вопрос с кодировкой. 2) Реализовать добавление нового города и соответсвенно точки доступа в новом городе путем ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад