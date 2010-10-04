Разработка магазина на yii

1.Тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 нужно к каждому номеру(разделу) внутри под картинкой сделать фото галерею, по 3-4 фото в ряд, возможность добавлять неограниченное кол-во фото (или до 30шт), естественно добавление фото с админки,фото должны увеличиватся при клике(или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать магазин с использованием yii. Подробное тз и макеты после обсуждения условий. По фукнционалу аналогично matrasoff.net или kingmart.ru
Магазин надо разрабатывать с нуля, т.е. не на базе имеющегося движка.
Ждем предложений по цене и срокам.
Спасибо.
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