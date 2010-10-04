Сделать шапку на jQuery

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Собственно есть набор картинок под шапку в psd со слоями, нужно сделать растягиваемую шапку слайд-шоу и интегрировать ее в sti1000.ru под Ucoz

jQuery
13 лет назад
Starsky
Игорь 
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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