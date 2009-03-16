Написание странички

1. Создание страницы (на готовом фоне), размещение на странице карты страны, разделенной на регионы (аналог avito.ru заглавная) для размещения информации на сайте о представителях в регионах.

2. Всплывающая подсказка со списком представителей при наведении мышки на карту

3. При нажатии на участок карты - всплывающее окно с отображением информации.

4. Верхнее левое поле поверх всего.

5. Изменение цвета на тех участках карты, где нетинформации.

6. Админка для коррекции информации на карте и в поле.

Жду информации о сроках - суммах.

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