Title внутренних страниц на Twilight CMS

Движок магазина на Simpla. Сайт движка www.simp.la Задание: 1. Убрать кнопку "В корзину" с товаров со статусом "Нет в наличии". 2. Сделать чтобы к Корзине покупатель всегда, на все товары со всеми статусами мог заказывать от 1 ...