Установка XML-модулей «touradmin» на сайт

Необходима установка XML-модулей touradmin (поиск и заказ туров в режиме online) на сайт турагентства, установка модулей "регистрации / авторизации" на сайте.

Сайт работает на CMS Joomla !

Пример реализации есть на сайте www.mini7.ru (у нас в принципе все то-же самое – различие лишь в дизайне)

Желательно, чтобы вы уже имели до этого дело с модулями touradmin

Подробная информация о XML приведена на сайте travelstandart.ru/

Ждем Ваших предложений с примерным порядком цен и сроками реализации