WST_Hosting_v1 -скрипт управления хостинг-панелями

Необходимо реализовать возможность управления аккаунтами уровня Юзер на хостинг панелях CPANEL, ISPManager и Plesk через их АПИ.

Что должен уметь в общем:

- автоматическое определение типа панели в момент ввода данных

- автоматическое определеине типа аккаунта (Юзер, Реселлер, Админ) в момент ввода данных

- автоматическая проверка правильности ввода данных в момент ввода

- хранение данных в зашифрованном виде

- парковать/удалять домены,

- создавать/удалять субдомены,

- создавать/изменять/удалять ФТП аккаунты,

- создавать/изменять/удалять Базы данных,

- создавать/изменять/удалять пользователей баз данных

- легкая админка для управления всеми функциями - понятно и просто.

А также надо под этот модуль написать полноценные апи, чтобы другие модули могли им полноценно пользоваться.

Данное приложение должно иметь продуманную структуру и гибкость. Так как в дальнейшем планируется мультипоточность.

Как я вижу это:

- главное программное ядро с внешним API (хорошо задокументированным)

- UI работающий с ядром через API

- несколько модулей (в этой работе – 3) для работы с каждой хостинговой панелью отдельно

Модули будут непосредственно транслировать запросы ядра в запросы для панелей в соответствии с АПИ панелей.

Предпочитаю почасовую оплату. Оцениваю объем работ в 80-100 часов. Также предпочтения отдаются тем, кто будет использовать пхп фреймворки (зенд, симфони), а также доктрину или подобие

Готов увеличить кол-во часов при аргументированном объяснении ;)

Как видно из названия - это первая версия, поэтому работа не разовая ;)

Жесткие условия по срокам. Просрочка сдачи на более, чем 24 часа будет жестоко караться :) Вплоть до 100%. Так как мы согласовываем бюджет, сроки и тд. Серьезно, надоело это "мальчишество". Работаю только с серьезными представителями профессии Программист.

В личку прошу не писать!