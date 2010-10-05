WST_Hosting_v1 -скрипт управления хостинг-панелями

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать возможность управления аккаунтами уровня Юзер на хостинг панелях CPANEL, ISPManager и Plesk через их АПИ.

Что должен уметь в общем:

- автоматическое определение типа панели в момент ввода данных

- автоматическое определеине типа аккаунта (Юзер, Реселлер, Админ) в момент ввода данных

- автоматическая проверка правильности ввода данных в момент ввода

- хранение данных в зашифрованном виде

- парковать/удалять домены,

- создавать/удалять субдомены,

- создавать/изменять/удалять ФТП аккаунты,

- создавать/изменять/удалять Базы данных,

- создавать/изменять/удалять пользователей баз данных

- легкая админка для управления всеми функциями - понятно и просто.

А также надо под этот модуль написать полноценные апи, чтобы другие модули могли им полноценно пользоваться.

Данное приложение должно иметь продуманную структуру и гибкость. Так как в дальнейшем планируется мультипоточность.

Как я вижу это:

- главное программное ядро с внешним API (хорошо задокументированным)

- UI работающий с ядром через API

- несколько модулей (в этой работе – 3) для работы с каждой хостинговой панелью отдельно

Модули будут непосредственно транслировать запросы ядра в запросы для панелей в соответствии с АПИ панелей.

Предпочитаю почасовую оплату. Оцениваю объем работ в 80-100 часов. Также предпочтения отдаются тем, кто будет использовать пхп фреймворки (зенд, симфони), а также доктрину или подобие

Готов увеличить кол-во часов при аргументированном объяснении ;)

Как видно из названия - это первая версия, поэтому работа не разовая ;)

Жесткие условия по срокам. Просрочка сдачи на более, чем 24 часа будет жестоко караться :) Вплоть до 100%. Так как мы согласовываем бюджет, сроки и тд. Серьезно, надоело это "мальчишество". Работаю только с серьезными представителями профессии Программист.

В личку прошу не писать!

13 лет назад
PoMkaNik
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ch_norris
Ввввввв 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$520
12 дней
Евгений хороший специалист, данный проект сделал в сроки и по договоренной стоимости. После данного проекта было принято решение продолжить сотрудничество над другим проектом. Через некоторое время Евгений сообщил, что у него завал на основной работе и он не сможет доделать проект. Мы постарались договориться, чтобы проект все же был закончен, но в более длительные время. В итоге Евгений возвращался и что-то доделывал через 1-2 месяца, но проект до сих пор не закончен. Также в процессе доработки первого проекта было выявлено, что не все исходные коды были переданы. На контакты не отвечает. Может специалист хороший, но фрилансер ужасный и безответственный. Смотрите на наличие отзывов от заказчиков
  • Похожие заказы

  • Установка XML-модулей «touradmin» на сайт

    Необходима установка XML-модулей touradmin (поиск и заказ туров в режиме online) на сайт турагентства, установка модулей "регистрации / авторизации" на сайте. Сайт работает на CMS Joomla ! Пример реализации есть на сайте www.mini7.ru (у нас в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой проект приложения "Вконтакте"

    Требуется flash разработчик на небольшой проект приложения "Вконтакте", с возможностью дальнейшего сотрудничества на более крупных проектах. ТЗ вышлю после общения. Требуемые знания: as3, api vkontakte Важные качества: коммуникабельность, ответственность (неприемлемо нарушение сроков). В предложение указывайте: 1. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки в Joomla

    Icq 766-000-00 Здравствуйте .Требуется специалист в джумла (корректировка вывода меню и функций на главную страницу,глюк в кеше и прочие "мелочи" Требования к исполнителю 1)Не менее 25 лет 2)не менее полугода на Веблансе/Фрилансе 3)Не менее 5 положительных отзывов ,без отрицательных отзывов (личные предпочтения) icq ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт визуального конструктора

    $100

    Нужен скрипт конструктора для визуального редактирования дизайна экранов на батареи. Пользователь может выбирать из списка цвет рамки, цвет заполнения экрана и вид перфорации. Необходимо все реализовать таким способом, чтобы в дальнейшем можно было добавлять новые ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание странички

    1. Создание страницы (на готовом фоне), размещение на странице карты страны, разделенной на регионы (аналог avito.ru заглавная) для размещения информации на сайте о представителях в регионах. 2. Всплывающая подсказка со списком представителей при наведении мышки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт и нарастить функционал

    $150

    Добрый день, уважаемые программисты. Мне требуется человек, который бы мог перенести сайт и разбирался бы в Zend Framework, Doctrine, HTML, CSS. Что нужно сделать? 1. пенести сайт на новый хостинг и поменять дизайн. Дизайн уже есть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать сайт, разработать меню, повесить флеш

    Господа! Необходимо реализовать следующие задачи: 1-Нужно сделать меню в точности как у lukoil.ru слева (работать должно так же четко), прикрутить туда страницы с текстом (предоставлю в html формате). 2-Вставить на сайт флеш - шапку и центральную флешку (предоставлю).Шапка ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад