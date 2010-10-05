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WST_Hosting_v1 -скрипт управления хостинг-панелями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать возможность управления аккаунтами уровня Юзер на хостинг панелях CPANEL, ISPManager и Plesk через их АПИ.
Что должен уметь в общем:
- автоматическое определение типа панели в момент ввода данных
- автоматическое определеине типа аккаунта (Юзер, Реселлер, Админ) в момент ввода данных
- автоматическая проверка правильности ввода данных в момент ввода
- хранение данных в зашифрованном виде
- парковать/удалять домены,
- создавать/удалять субдомены,
- создавать/изменять/удалять ФТП аккаунты,
- создавать/изменять/удалять Базы данных,
- создавать/изменять/удалять пользователей баз данных
- легкая админка для управления всеми функциями - понятно и просто.
А также надо под этот модуль написать полноценные апи, чтобы другие модули могли им полноценно пользоваться.
Данное приложение должно иметь продуманную структуру и гибкость. Так как в дальнейшем планируется мультипоточность.
Как я вижу это:
- главное программное ядро с внешним API (хорошо задокументированным)
- UI работающий с ядром через API
- несколько модулей (в этой работе – 3) для работы с каждой хостинговой панелью отдельно
Модули будут непосредственно транслировать запросы ядра в запросы для панелей в соответствии с АПИ панелей.
Предпочитаю почасовую оплату. Оцениваю объем работ в 80-100 часов. Также предпочтения отдаются тем, кто будет использовать пхп фреймворки (зенд, симфони), а также доктрину или подобие
Готов увеличить кол-во часов при аргументированном объяснении ;)
Как видно из названия - это первая версия, поэтому работа не разовая ;)
Жесткие условия по срокам. Просрочка сдачи на более, чем 24 часа будет жестоко караться :) Вплоть до 100%. Так как мы согласовываем бюджет, сроки и тд. Серьезно, надоело это "мальчишество". Работаю только с серьезными представителями профессии Программист.
В личку прошу не писать!
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