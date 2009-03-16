Сделать менюшки на джаваскрипте

Необходима установка XML-модулей touradmin (поиск и заказ туров в режиме online) на сайт турагентства, установка модулей "регистрации / авторизации" на сайте. Сайт работает на CMS Joomla ! Пример реализации есть на сайте www.mini7.ru (у нас в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень небольшое задание. уже есть сверстанный сайт.
надо добавить выпадающие менюшки в джаваскрипте и выезжающую форму.
знание английского обязательно.
работы максимум на полдня.
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