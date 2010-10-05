Перенос сайта (ASP) с написанием некоторых модулей

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Хотелось бы перенести сайт www.univer.ru на наш сервер с полным сохранением функционала. Некторые модули, как например подкачка котировок, разработчик не отдает, поэтому придется прописывать их заново. Также необходимо сделать дубль для украинского представительства с заменой некоторых блоков.

13 лет назад
rus443
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад