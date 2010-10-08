$200
Надо быстро отформатировать ( абзацы, отступы, шрифты, списки, нумерация, формат таблиц) пордка 2000 страниц текста. Машинальная работа на автомате. Время - 1 сутки
Редактирование и Корректура13 заявок
Закрыт
13 лет назад
Надо быстро отформатировать ( абзацы, отступы, шрифты, списки, нумерация, формат таблиц) пордка 2000 страниц текста. Машинальная работа на автомате. Время - 1 сутки
Необходимо отриосвать несколько диаграм для перезентации в презентабельном виде. Диаграмы нужны для презентации power point. Дедлайн - четверг. всего порядка 16 штук
Хотелось бы перенести сайт www.univer.ru на наш сервер с полным сохранением функционала. Некторые модули, как например подкачка котировок, разработчик не отдает, поэтому придется прописывать их заново. Также необходимо сделать дубль для украинского представительства с ...