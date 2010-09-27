Отрисовка ряда диаграмм

$30
3D-графикаЗакрыт10 заявок313 просмотров
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Необходимо отриосвать несколько диаграм для перезентации в презентабельном виде. Диаграмы нужны для презентации power point. Дедлайн - четверг. всего порядка 16 штук

13 лет назад
rus443
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Lavender
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
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