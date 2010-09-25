3D визуализация внутриутробного развития ребенка

Необходимо создать 3D иллюстрации для сервиса сайта – календарь беременности, каждая иллюстрация должна отражать процесс происходящий на каждой неделе беременности в организме женщины, начиная от зачатия до рождения. Пример того как хотелось бы это видеть в приложении. По сути нужно тоже самое но с некоторыми изменениями ракурса и оттенков общих, они должны быть более естественными, телесными. Бюджет небольшой, так как иллюстрации нужны для собственного проекта создаваемого своими силами. Срок исполнения до 1 месяца.