3D визуализация внутриутробного развития ребенка

Необходимо разработать дизайн сцены для quest flash игры. Сцена является жилой комнатой, содержащей множество предметов, некоторые из которых будут являться игровыми. Данные предметы не должны выделятся из общего фона, задачей игрока будет найти их среди ...
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Необходимо создать 3D иллюстрации для сервиса сайта – календарь беременности, каждая иллюстрация должна отражать процесс происходящий на каждой неделе беременности в организме женщины, начиная от зачатия до рождения. Пример того как хотелось бы это видеть в приложении. По сути нужно тоже самое но с некоторыми изменениями ракурса и оттенков общих, они должны быть более естественными, телесными. Бюджет небольшой, так как иллюстрации нужны для собственного проекта создаваемого своими силами. Срок исполнения до 1 месяца.
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