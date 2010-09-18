Крутящаяся планета

Задача сделать логотип компании объемным. Логотип в кривых и сплайнах 3дМаха в приложении. Задача не просто сделать его с толщиной, а сделать его шарообразным или близко к этой форме, но чтобы при фронтальной проекции он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя на проект, который опишу ниже.
Необходимо сделать во флеше глобус.
Какой примерно? Помните игрушку UFO? вот примерно такой же как там: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=ufo%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&stype=simage&img_url=gamestar.ru/images/galery/57617.jpg&spsite=fake-030-4008386.ru&p=0 . Мышкой человек сам может его прокрутить(право, лево...если по вертикали это хорошо будет, но не принципиально). Предусмотрена функция когда планетка потихоньку вращается постоянно сама(в одной плоскости).
На планете предусмотрены границы стран, и при наведении на страну, она немного подсвечивается в границах своих.
В некоторых местах будут контрольные точки, при наведении на которые всплывает окошко информационное. Необходимо предусмотреть возможность нам самим добавлять объекты на этот глобус, по заданным координатам.
Требования к выполнению:
- размер планеты - на экран
- качество, близкое к http://www.jampo.com.ua/files/fun/attachments/4078/e35178cdf73470ba3a19fcdef711bb6d1237817322.jpg (без надписей или http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%203d%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&img_url=jazzreport.ru/yo/index.php%3Fq%3DaHR0cDovL3M0Mi5yYWRpa2FsLnJ1L2kwOTcvMDkxMS8yOC9lODMxMjU3YTA0ZTQuanBn&spsite=your-way.at.ua&p=38 )
- текстура, бегающая горизонтально в круглой маске в качестве результата не пойдет.
Пожелания:
- шарик живым должен быть
- сделать с помощью 3д модели земного шара
- AS3
- полный вектор
- креативный, позитивный исполнитель, который увлекается психологией, эзотерикой, саморазвитием или подобными штуками :)
Просьба указывать стоимость и сроки выполнения. Стоимость указана минимальная. Возможно разумное повышение при разумном обосновании. По полной предоплате не работаем.
В случае плодотворного сотрудничества и взаимной благодарности, сможем сотрудничать дальше на постоянной основе.
Меняемся потом отзывами.
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