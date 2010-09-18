Необходима анимация взрыва и входа в гипертоннель

В приложении два файла - раскадровка взрыва и входа в гипертоннель. Мне надо что-то аналогичное. По обоим картинкам необходимо оставить размеры одного кадра такими же, общее кол-во кадров (особенно для взрыва) может быть меньше, но не больше. Насколько я понимаю и то и другое делалось с использованием частиц.