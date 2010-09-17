Визуализация бревенчатых домиков, 8 шт.

Есть готовые сцены в 3Ds MAX 2008 v-ray SP2 тектуры , прокси и т.д. всё есть, от вас только требуется переделать визуализацию под более фотореалистичноть.

В прикреплённом файле см. рендеры

Ссылка на эту 3D сцену: http://files.mail.ru/J91PS4 - это и есть тестовое задание

Домиков 8 шт.

Без портфолио предложения игнорирую!

Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!

Просьба в приват не писать, всё равно не читаю.

Тестовое задание высылайте на [email protected] с пометкой "тест"