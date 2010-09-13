Игра для соц. сетей: нарисовать поле боя. юнитов

Игра будет на тему Второй Мировой, что само по себе многим может быть интересно. Сражаются РККА и Верхмахт.

Ищу дизайнера с опытом отрисовки карт и сражений на этих самых картах.

Что надо будет сделать:

- поле боя: нарисовать тайлы для летнего и зимнего времени года, затем на тайлы сверху наложить спрайты (для равнины, лесистой местности и города).

- отрисовать юниты, около 15 штук с каждой из воюющих сторон (пехота, танки. анти-танки, артиллерия. самолеты), всего 30 штук.

- отрисовать взаимодействие юнитов между собой: движение в разных направлениях, выстрелы, попадания, взрывы, уничтоженные юниты.

Думаю, это можно назвать псевдо-3D, вид сверху и сбоку.

Юниты должны хоть немного походить на свои реальные прототипы времен ВОВ. Фотки я предоставлю.

Так же будет несколько иконок для вызова поддержки и т.п.

По стилистике – что-то среднее между реализмом и мультяшно-казуальным стилем.

Есть более детальное ТЗ для будущего исполнителя.

По цене пока ничего указывать не буду, но, бюджет заложен достаточный.

Тайлы и спрайты поля боя можно будет взять за основу с какой-нибуть другой игры и перерисовать под себя. А вот юниты и бой надо будет нарисовать с нуля.

PS: Если сработаемся – далее возможно продолжение работы для отрисовки фазы настроек перед боем (покупка и лечение юнитов, распределение опыта и т.п.).