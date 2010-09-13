Игра для соц. сетей: нарисовать поле боя. юнитов

3D-графикаЗакрыт11 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Игра будет на тему Второй Мировой, что само по себе многим может быть интересно. Сражаются РККА и Верхмахт.

Ищу дизайнера с опытом отрисовки карт и сражений на этих самых картах.

Что надо будет сделать:

- поле боя: нарисовать тайлы для летнего и зимнего времени года, затем на тайлы сверху наложить спрайты (для равнины, лесистой местности и города).

- отрисовать юниты, около 15 штук с каждой из воюющих сторон (пехота, танки. анти-танки, артиллерия. самолеты), всего 30 штук.

- отрисовать взаимодействие юнитов между собой: движение в разных направлениях, выстрелы, попадания, взрывы, уничтоженные юниты.

Думаю, это можно назвать псевдо-3D, вид сверху и сбоку.

Юниты должны хоть немного походить на свои реальные прототипы времен ВОВ. Фотки я предоставлю.

Так же будет несколько иконок для вызова поддержки и т.п.

По стилистике – что-то среднее между реализмом и мультяшно-казуальным стилем.

Есть более детальное ТЗ для будущего исполнителя.

По цене пока ничего указывать не буду, но, бюджет заложен достаточный.

Тайлы и спрайты поля боя можно будет взять за основу с какой-нибуть другой игры и перерисовать под себя. А вот юниты и бой надо будет нарисовать с нуля.

PS: Если сработаемся – далее возможно продолжение работы для отрисовки фазы настроек перед боем (покупка и лечение юнитов, распределение опыта и т.п.).

13 лет назад
lkzflck
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • 3D визуализация

    Здравствуйте, требуется [url=http://www.weblancer.net/projects/?category_id=12,dkn]качественная 3D визуализация[/url] (качественная настолько, что бы пользователю было не просто отличить от фотографии: ярко, красиво, жизнерадосно, во весь экран, что бы монитор по швам пошел и никаких пикселей не было) моделей кухонь ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3d лого

    Нужно сделать, что бы надпись "vip" была объемной и вращалась с бликом. с вас цена и сроки

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D модель человека

    $500

    Задача: Нужна 3Д модель человека, которая будет вращаться. Все должно быть просто в навигации. Пользователи которые будут использовать эту модель должны выбрать определенный орган или часть тела которая их беспокоит и при наведении на ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется отрисовать бриллианты

    Требуется отрисовать в 3D Max бриллианты по фото. Для начала около 5 различных форм. Главный критерий - качество визуализации. Необходимо, если это возможно, предоставить конечный вариант в Photoshop на прозрачном слое (для того чтобы была возможность смены цвета ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 3D - анимации

    Требуются люди, умеющие работать с 3D графикой и анимацией с ней же. На постоянную основу. ICQ 421145949

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект для специалиста по Maya из Киева

    Нужно сделать точную модель скейт-борда в Maya. По реальному прототипу (прототип в Киеве) Отредактировать (внести изменения в готовые модели Maya) Возможно дальнейшее сотрудничество Детали проекта - по телефону или лично Предоставьте пожалуйста ссылку на портфолио и контакты Кандидаты без ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3d модель комнаты

    Создать 3d модель комнаты с 2мя персонажами. Эскиз есть. Пишите ориентировочную стоимость и примеры работ.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны CAD чертежи

    $1000

    Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D. Из чертежа нужен только фасад. В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж. Пример прилагается. Бюджет окончательно не утвержден.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой 3D ролик

    Требуется небольшой 3D ролик минуты на три по готовому сценарию. В ролике должны наглядно объясняться правила игры - викторины, так что относительно не сложно.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад