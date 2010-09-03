Проект для специалиста по Maya из Киева

Нужно сделать в 3D фигурку голубя, как на приложенном фото. фигурка может быть из керамики, камня или стекла. каждое перышко на грудке изображать не надо, но конечный результат должен быть голубем, а не курицей. Пожалуйста, указывайте стоимость и ...