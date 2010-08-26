Экстерьерная визуализация

Требуется создать фотореалистичные и визуально-рентабельные изображения на базе архитектурного проекта.

Из исходных материалов доступны:

1.Набор чертежей (окончательные и заверенные варианты) - планировки, фасады, разрезы. Однако не факт, что они потребуются потому, что:

2. Сцена в формате .max2008, включающая модель здания и материалы V-ray

3. Полная информация об окружении здания: карта, фотографии вывесок, дороги и прочее

4. Фотография в высоком разрешении для монтажа

Необходимые ракурсы:

1. Вид с человеческого роста на здание (этот ракурс необходимо вписать в фотографию) - без проработки окружения

2. Вид сверху на балконы пентхауза

Всего два ракурса (позже будут дозаказаны монтаж в аэрофотографию и 1 дополнительный ракурс снизу - однако это обсудим с исполнителем лично)

Над чем придется поработать:

1. Здание содержит торговый центр на первых этажах. Там надо будет сделать вывески, поставить кафешные столики, зелень, ограды

2. Создать наполнение для балконов - столики, шезлонги, зелень

3. Проработать освещение и материалы с тем, что-бы повысить фотореалистичность изображений

4. Пост-редакция - расставить 2Д персонажей, фон - исправить небеса и тп.

В результате должны получиться два рендера размерами А3, 300 DPI.

Прошу обратить внимание на сроки:

Превьюшки в низком разрешении до 11 сентября.

Окончательные рендеры до 13-го вечером.

К проекту прилагаю готовые черновые изображения с двух ракурсов - в архиве.

Кстати, эта работа - не переделка чужой, просто архитектор сам любит увлекаться графикой

Ну и по традиции: при успешном выполнении работы в отведенный срок последуют и другие регулярные работы. Вплоть до полной занятости

Заранее благодарен