Экстерьерная визуализация

3D-графикаЗакрыт17 заявок326 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать фотореалистичные и визуально-рентабельные изображения на базе архитектурного проекта.

Из исходных материалов доступны:

1.Набор чертежей (окончательные и заверенные варианты) - планировки, фасады, разрезы. Однако не факт, что они потребуются потому, что:

2. Сцена в формате .max2008, включающая модель здания и материалы V-ray

3. Полная информация об окружении здания: карта, фотографии вывесок, дороги и прочее

4. Фотография в высоком разрешении для монтажа

Необходимые ракурсы:

1. Вид с человеческого роста на здание (этот ракурс необходимо вписать в фотографию) - без проработки окружения

2. Вид сверху на балконы пентхауза

Всего два ракурса (позже будут дозаказаны монтаж в аэрофотографию и 1 дополнительный ракурс снизу - однако это обсудим с исполнителем лично)

Над чем придется поработать:

1. Здание содержит торговый центр на первых этажах. Там надо будет сделать вывески, поставить кафешные столики, зелень, ограды

2. Создать наполнение для балконов - столики, шезлонги, зелень

3. Проработать освещение и материалы с тем, что-бы повысить фотореалистичность изображений

4. Пост-редакция - расставить 2Д персонажей, фон - исправить небеса и тп.

В результате должны получиться два рендера размерами А3, 300 DPI.

Прошу обратить внимание на сроки:

Превьюшки в низком разрешении до 11 сентября.

Окончательные рендеры до 13-го вечером.

К проекту прилагаю готовые черновые изображения с двух ракурсов - в архиве.

Кстати, эта работа - не переделка чужой, просто архитектор сам любит увлекаться графикой

Ну и по традиции: при успешном выполнении работы в отведенный срок последуют и другие регулярные работы. Вплоть до полной занятости

Заранее благодарен

13 лет назад
Ulenspy
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Pocruch_3D
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
  • Похожие заказы

  • Отрисовать фигурку

    Нужно сделать в 3D фигурку голубя, как на приложенном фото. фигурка может быть из керамики, камня или стекла. каждое перышко на грудке изображать не надо, но конечный результат должен быть голубем, а не курицей. Пожалуйста, указывайте стоимость и ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн в 3D формате

    Требуется КРЕАТИВНЫЙ дизанер для дизайна Базы Данных в "3D" формате. (внешни вид, значки панели инструментов....) Среда програмирования - язык Delphi ОТ ВАС - Хорошый опыт работы, грамотность, умение выполнять поставленные задачи, быстрота и четкость исполнения. ОТ НАС - ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать в 3D слова логотипа

    $100

    В работе над апдейтом дезайна сайта www.palaceofglass.com занимающимся изготовлением художественного стекла, требуется отрисовать слова логотипа в 3D, придав им елемент стеклянности; буквы сделать в таком стиле: http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&amp;lightboxID=8369915 здесь скачать исходники с апдейтом дезайна: https://www.yousendit.com/download/aHlUUWVrdGpCSnF4dnc9PQ здесь исходники шрифта http://www.dafont.com/pselect.php?folder_id=63938 пожалуйста, обращаться только серьезным ...

    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание моделей для игрового мира

    $10000

    Требуется создание достаточного количества анимированных 3д моделей для игрового мира. Возможно полное программное обслуживание проекта. Предпочтение отдаётся исполнителям (возможно команда) из С-Петербурга.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать текстуру

    $50

    Требуется на основе фотографий (не очень высокого качества, к сожалению), создать текстуру старой кладки и старой дощатой крыши. Фото стены (брать только эти объекты, но можете поискать другие фото этих же стен): http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/narrateur5.5/0_3a228_f53e41bd_orig http://fotki.yandex.ru/users/sergudarnik/view/264266/?page=2 Фото досок (можно ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Детализированная модель геральдической эмблемы

    $50

    1. Необходимо изготовить детализированную 3D модель герба в 3D Max (версия 2009). Герб должен быть зеркально одинаковым с двух сторон, то есть он не должен быть плоским, а полностью объемным – для того, чтобы можно было ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать макет запонки с логотипом

    Запонка несложная - лицевая часть - круглая пластинка с выпуклым логотипом. Фон чёрный, над ним выступает логотип. Во вложении примеры подобных запонко, нужно сделать то-же самое, но другой логотип.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D модели домов. 3D анимация помещений.

    Необходимо создать 3D модель высотного здания и комнат объекта. В ходе создания 3 D модели высотки добавить в экспозицию - соседних зданий в соответствии с генпланом реконструкции района, - смоделировать тротуары, дороги, тропинки, детские площадки, клумбы и т.п. - ...

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад