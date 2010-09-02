Нужны CAD чертежи

Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D.

Из чертежа нужен только фасад.

В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж.

Пример прилагается.

Бюджет окончательно не утвержден.