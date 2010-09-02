Нужны CAD чертежи

$1000
3D-графикаЗакрыт17 заявок482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D.

Из чертежа нужен только фасад.

В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж.

Пример прилагается.

Бюджет окончательно не утвержден.

13 лет назад
opaniutina
Гость 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • 3D визуализация

    Здравствуйте, требуется [url=http://www.weblancer.net/projects/?category_id=12,dkn]качественная 3D визуализация[/url] (качественная настолько, что бы пользователю было не просто отличить от фотографии: ярко, красиво, жизнерадосно, во весь экран, что бы монитор по швам пошел и никаких пикселей не было) моделей кухонь ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой 3D ролик

    Требуется небольшой 3D ролик минуты на три по готовому сценарию. В ролике должны наглядно объясняться правила игры - викторины, так что относительно не сложно.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Моделирование зданий

    $1000

    Нужны модели зданий (200 и более) со средней детализацией. Скорость работы - одно здание в день. DWG чертежи и фото прилогаются.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Замоделить штору

    $50

    Нужна хайрез картинка шторы с определенным рисунком и определенным образом висящая. Штора будет висеть примерно, как на приложенной картинке, а рисунок на ней будет другой.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Экстерьерная визуализация

    Требуется создать фотореалистичные и визуально-рентабельные изображения на базе архитектурного проекта. Из исходных материалов доступны: 1.Набор чертежей (окончательные и заверенные варианты) - планировки, фасады, разрезы. Однако не факт, что они потребуются потому, что: 2. Сцена в формате .max2008, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать фигурку

    Нужно сделать в 3D фигурку голубя, как на приложенном фото. фигурка может быть из керамики, камня или стекла. каждое перышко на грудке изображать не надо, но конечный результат должен быть голубем, а не курицей. Пожалуйста, указывайте стоимость и ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн в 3D формате

    Требуется КРЕАТИВНЫЙ дизанер для дизайна Базы Данных в "3D" формате. (внешни вид, значки панели инструментов....) Среда програмирования - язык Delphi ОТ ВАС - Хорошый опыт работы, грамотность, умение выполнять поставленные задачи, быстрота и четкость исполнения. ОТ НАС - ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад