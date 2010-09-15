opaniutina

Гость opaniutina

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Рисунок от руки

    Привет. Нужно обрисовать сториборд (сюжетную линию для анимации в картинках от руки) по заданному сюжету. 3 варианта. Нужно красиво преподнести идею для будущей анимации для заказчика.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны CAD чертежи

    $1000

    Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D. Из чертежа нужен только фасад. В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж. Пример прилагается. Бюджет окончательно не утвержден.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Моделирование зданий

    $1000

    Нужны модели зданий (200 и более) со средней детализацией. Скорость работы - одно здание в день. DWG чертежи и фото прилогаются.

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад