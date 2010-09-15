opaniutina

Привет. Нужно обрисовать сториборд (сюжетную линию для анимации в картинках от руки) по заданному сюжету. 3 варианта. Нужно красиво преподнести идею для будущей анимации для заказчика.
Иллюстрации и Рисунки17 заявок
Закрыт
13 лет назад
Привет. Нужно обрисовать сториборд (сюжетную линию для анимации в картинках от руки) по заданному сюжету. 3 варианта. Нужно красиво преподнести идею для будущей анимации для заказчика.
Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D. Из чертежа нужен только фасад. В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж. Пример прилагается. Бюджет окончательно не утвержден.
Нужны модели зданий (200 и более) со средней детализацией. Скорость работы - одно здание в день. DWG чертежи и фото прилогаются.