Отрисовать логотип в 3d

Нужна хайрез картинка шторы с определенным рисунком и определенным образом висящая. Штора будет висеть примерно, как на приложенной картинке, а рисунок на ней будет другой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип:
фиат: http://www.logobank.ru/photo/7-0-847
нужно отрисовать в 3ds
рассмтрю все предложения
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