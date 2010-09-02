Здравствуйте, требуется качественная 3D визуализация (качественная настолько, что бы пользователю было не просто отличить от фотографии: ярко, красиво, жизнерадосно, во весь экран, что бы монитор по швам пошел и никаких пикселей не было) моделей кухонь (всего около 60 моделей), у каждой модели уже имеются фотографии (где-то обрезанные, где-то слишком пиксельные, где-то просто плохие). На основе имеющихся фотографий необходимо подготовить каталог для сайта, предполагается делать несколько видов одной модели, типа вид сбоку, вид спереди и т.д.

Посмотреть "фронт" работы можно на сайте http://mebelvid.ru/ в разделах КУХНИ КЛАССИКА и КУХНИ МОДЕРН.

Если кому-то потребуется пример того что я хочу увидеть скину на почту или в приват, хотя выше и так все написано.

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость.