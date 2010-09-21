Здравствуйте, требуется [url=http://www.weblancer.net/projects/?category_id=12,dkn]качественная 3D визуализация[/url] (качественная настолько, что бы пользователю было не просто отличить от фотографии: ярко, красиво, жизнерадосно, во весь экран, что бы монитор по швам пошел и никаких пикселей не было) моделей кухонь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать 3d модель комнаты с 2мя персонажами. Эскиз есть.
Пишите ориентировочную стоимость и примеры работ.
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