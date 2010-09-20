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3D-графикаЗавершен21 заявка494 просмотра
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Нужно сделать, что бы надпись "vip" была объемной и вращалась с бликом.

с вас цена и сроки

13 лет назад
sacred
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
3d_Kabilov_Tahir
Тахир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$40
1 день
Мне понравилось работать с Тахиром. Сделал именно то, что нужно.
Отличный заказчик, конструктивный, приятный в общении человек. Своевременные оплата. В общем рекомендую.
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