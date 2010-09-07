3D модель человека

Здравствуйте, требуется [url=http://www.weblancer.net/projects/?category_id=12,dkn]качественная 3D визуализация[/url] (качественная настолько, что бы пользователю было не просто отличить от фотографии: ярко, красиво, жизнерадосно, во весь экран, что бы монитор по швам пошел и никаких пикселей не было) моделей кухонь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Нужна 3Д модель человека, которая будет вращаться. Все должно быть просто в навигации. Пользователи которые будут использовать эту модель должны выбрать определенный орган или часть тела которая их беспокоит и при наведении на него( орган / часть тела) должен подсветится. А при нажатии система должна выдать какая наука медицины этим занимается также указать перечень специалистов к которым ей стоит обратится. Должна также быть возможность указать на орган система задаст наводящие вопросы, ответив на которые пользователю также должен последовать совет. Возможен вариант уже взять готовую модель и к ней прикрутить эти функции. Есть условие что половина модели должна быть мужского пола а вторая половина женского.
Пример простой системы по ссылке.
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