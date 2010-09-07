3D модель человека

Задача:

Нужна 3Д модель человека, которая будет вращаться. Все должно быть просто в навигации. Пользователи которые будут использовать эту модель должны выбрать определенный орган или часть тела которая их беспокоит и при наведении на него( орган / часть тела) должен подсветится. А при нажатии система должна выдать какая наука медицины этим занимается также указать перечень специалистов к которым ей стоит обратится. Должна также быть возможность указать на орган система задаст наводящие вопросы, ответив на которые пользователю также должен последовать совет. Возможен вариант уже взять готовую модель и к ней прикрутить эти функции. Есть условие что половина модели должна быть мужского пола а вторая половина женского.

Пример простой системы по ссылке.

http://symptoms.webmd.com/symptomchecker