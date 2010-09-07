Создание 3D - анимации

3D-графикаЗакрыт16 заявок372 просмотра
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Требуются люди, умеющие работать с 3D графикой и анимацией с ней же. На постоянную основу.

ICQ 421145949

13 лет назад
Keseril
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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