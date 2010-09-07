Требуется отрисовать бриллианты

Нужно создать порядка 200 и более CAD чертежей зданий по фотографии, для дальнейшего их моделирования в 3D. Из чертежа нужен только фасад. В заявке укажите сколько времени и денег требует каждый такой чертеж. Пример прилагается. Бюджет окончательно не утвержден.