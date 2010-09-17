3D модуль "умного дома"

Для сайта компании, изготовляющей "умные дома", требуется трехмерный модуль для того, чтобы потенциальные заказчики могли наглядно оценить функции дома.

Что входит в этот модуль?

Несколько локаций. Первая - дом снаружи, с лужайкой, можно бассейном.

Вторая - дом изнутри, локация "гостиная".

Третья - локация "кухня".

Четвертая - "спальня".

Ппереход между локациями осуществляется с помощью клика на двери, которые подсвечиваются со всплывающими подсказками, как в компьютерной игре. Каждая локация должна быть красиво отрисована, примеры интерьеров дадим.

Что там должно происходить?

"Умный дом" обеспечивает различные автоматические и управляемые функции некоторых предметов обстановки. Например, можно включить/выключить поливалки, "понизить температуру" окружающего мира с помощью специального ползунка, и в доме термометр поднимется наверх, устроить "пожар", тогда польется вода и вызовутся пожарные, и так далее. Полный список функций и того, как они должны быть представлены, будет, естественно, дан.

Сделать все это можно во флеше или как-то еще. Нужен конечный продукт, то есть модуль со всей анимацией и функционалом, который можно будет вставить на сайт.

Пример качественной картинки и анимации подобного плана - http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/landing_page

Ждем Ваших предложений и вопросов, господа.