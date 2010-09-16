Нужно составить ген.план (чертежи) для постройки

Для изготовления прессформы требуется срочно сканирование детали и создание ее 3д модели и математики в соответствующей программе. предпочтительный место жительства исполнителя - Тольятти. Самара, Москва оплата в соответствии с вашим предложением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте
Нужно составить ген.план(чертежи)
Предоставляю фото,размеры комнат
Жду ваших предложений
На счет оплаты договоримся
Оплата в любом виде:Наличные, банковский перевод,интернет кошельки.
Все кто заинтересован пишите тут либо вот мои данные:
icq - 423-383-744
Цену услуги попрошу озвучить сразу.
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