Нужно составить ген.план (чертежи) для постройки

$250
3D-графикаЗакрыт14 заявок541 просмотр
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Здраствуйте

Нужно составить ген.план(чертежи)

Предоставляю фото,размеры комнат

Жду ваших предложений

На счет оплаты договоримся

Оплата в любом виде:Наличные, банковский перевод,интернет кошельки.

Все кто заинтересован пишите тут либо вот мои данные:

icq - 423-383-744

Цену услуги попрошу озвучить сразу.

13 лет назад
Aleksey13041
Алексей 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
weselkow
41 годРоссия
15 лет в сервисе
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forek
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