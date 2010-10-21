Андрей Веселков weselkowweselkow
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рисунки и иллюстрации, Векторная графика, Чертежник AutoCAD
- Рисунки и иллюстрации от руки на заданную тематику.
- Дизайн и отрисовка казуальных игр.
- Создание персонажей.
- 3D визуализация и дизайн интерьеров.
- Выполню быстро и аккуратно чертежи в AutoCAD.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Окно игры Frozen Kingdom II513 просмотров
- Интерфейс игры413 просмотров
- Фон к игре HO539 просмотров
- Мини-локация в квесте386 просмотров
- Фон для игры437 просмотров
- Фон с предметами для HO411 просмотров
- Кухня-гостиная232 просмотра
- Без названия221 просмотр
- Спальня в мансарде273 просмотра
- Кухня-гостиная264 просмотра
- Переделанная кухня410 просмотров
- Аренда яхт226 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
С Андреем работаю давно, очень доволен, обращался по многим проектам и он мне всегда помогал и мы вместе с ним находили хорошие решения трудным задачам, всем советую не пожалеете, только аккуратнее у него кроме вас еще есть заказчики))
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком, четкое и понятное ТЗ, минимум правок.
$100
10 баллов
11 лет назад
Все сделано качественно и вовремя! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Антону спасибо за интересный проект, четкое и ясное ТЗ, оплата в оговоренный срок, было приятно работать!
$10
10 баллов
12 лет назад
Быстро, качественно, с объяснением - что еще нужно, абсолютные 10 баллов! Человек ответственный и доводит работу до конца, приятно было сотрудничать! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что хочет, четко и ясно ставит задачу. С оплатой никаких проблемм.
$40
10 баллов
13 лет назад
Проект "Нарисовать 20 оригинальных иконок". Сложность проекта была в свободе (без определенных границ) постановленной задаче, и в специфике направления деятельности Заказчика (телекоммуникационный консалтинг). По ходу реализации проекта, мы совместно определили критерии, по которым Андрей выполнил работу. Мои лучшие рекомендации. Работа выполнена с достойным качеством. Теперь я буду любоваться на новые иконки на моем сайте и конечно буду обращаться за новыми иконками. Удачи, Игорь
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, что было не очень понятно все объяснил и разжевал. Оплата произведена вовремя и в полном объеме (не смотря на мои задержки). Спасибо!
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена на 5+++, быстро, качественно и не дорого, что вдвойне приятно))) очень рекомендую Андрея, как профессионала в своей области.
Ответный отзыв
Интересный проект, всегда нравится делать все что связано с детьми и весельем. Спасибо Алексею!
Иллюстрации и Рисунки
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга