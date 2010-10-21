weselkow

Андрей Веселков weselkow

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рисунки и иллюстрации, Векторная графика, Чертежник AutoCAD

- Рисунки и иллюстрации от руки на заданную тематику.

- Дизайн и отрисовка казуальных игр.

- Создание персонажей.

- 3D визуализация и дизайн интерьеров.

- Выполню быстро и аккуратно чертежи в AutoCAD.

AutoCAD
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Отзывы заказчиков
alexsol2000
Соловчук 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуются иллюстрации для сайта лестниц
С Андреем работаю давно, очень доволен, обращался по многим проектам и он мне всегда помогал и мы вместе с ним находили хорошие решения трудным задачам, всем советую не пожалеете, только аккуратнее у него кроме вас еще есть заказчики))
Приятно работать с таким заказчиком, четкое и понятное ТЗ, минимум правок.
Ответный отзыв
shark255
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Пиратская карта сокровищ - свой стиль
Все сделано качественно и вовремя! Спасибо большое!
Антону спасибо за интересный проект, четкое и ясное ТЗ, оплата в оговоренный срок, было приятно работать!
Ответный отзыв
ArtDark
Артем 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Выполнить два разреза чертежа (легкие).
Быстро, качественно, с объяснением - что еще нужно, абсолютные 10 баллов! Человек ответственный и доводит работу до конца, приятно было сотрудничать! Всем рекомендую!
Отличный заказчик, знает что хочет, четко и ясно ставит задачу. С оплатой никаких проблемм.
Ответный отзыв
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать 20 оригинальных иконок
Проект "Нарисовать 20 оригинальных иконок". Сложность проекта была в свободе (без определенных границ) постановленной задаче, и в специфике направления деятельности Заказчика (телекоммуникационный консалтинг). По ходу реализации проекта, мы совместно определили критерии, по которым Андрей выполнил работу. Мои лучшие рекомендации. Работа выполнена с достойным качеством. Теперь я буду любоваться на новые иконки на моем сайте и конечно буду обращаться за новыми иконками. Удачи, Игорь
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, что было не очень понятно все объяснил и разжевал. Оплата произведена вовремя и в полном объеме (не смотря на мои задержки). Спасибо!
Ответный отзыв
leCnik
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$5
10 баллов
13 лет назад
Дорисовать картинку в архикаде.
Работа была выполнена на 5+++, быстро, качественно и не дорого, что вдвойне приятно))) очень рекомендую Андрея, как профессионала в своей области.
Интересный проект, всегда нравится делать все что связано с детьми и весельем. Спасибо Алексею!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
5 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
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