Vladimir2008

Владимир Vladimir2008

 
42 годаРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Представляю команду из трех авторов-фрилансеров.

Каждый из нас имеет по 2 высших образования:

1. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)

2. Гуманитарное (реклама, туризм, гостиничное дело) + управленческое (менеджер)

3. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)

Выполняем все виды учебных работ, от рефератов до дипломов.

Гарантируем высокое качество, ответственный подход к каждой работе, 100% соответствие

заявленным требованиям.

Так как имеем хорошую репутацию у себя в регионе и большой объём заказов - часто выступаем

на http://www.weblancer.net заказчиками разного рода учебных работ.

Уважаем и ценим труд авторов, но требуем ответственного отношения к работе:

(качество, оперативность, соблюдение требований и взятых обязательств).

Дорожим безупречной репутацией и нацелены исключительно на её укрепление, посредством

качественной работы.

Не занимаемся перезаказом здесь местных заказов и заказов с иных бирж.

--- В настоящее время временно не принимаю заказы в качестве Фрилансера. Работаю только как Заказчик. ---

Отзывы фрилансеров
CBOUkr
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Программа с базой данных SQL
Хороший а главное Адекватный заказчик! ТЗ идеально понятное! Оплата без проблем! Фрилансеры сотрудничайте! Советую!
Отличное сотрудничество! Алексей выполнил проект в точном соответствии с требованиями и вовремя. Оказал подробную дистанционную консультационную поддержку. Рекомендую!
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$140
10 баллов
12 лет назад
Диплом бухучет: Учетная политика
С Владимиром приятно работать, задача ставится точно, удобные сроки выполнения, своевременная оплата работы.
Работать с Ольгой легко и приятно, специалист своего дела. Выполнила отличную работу по бухгалтерскому учету. Рекомендую!
Ответный отзыв
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Практическая часть курсовой по бухучету
Сотрудничали впервые, все хорошо, спасибо.
Сотрудничеством с Натальей доволен! Работа выполнена качественно и вовремя.
Ответный отзыв
nataliru83
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
5 баллов
12 лет назад
Статья на тематику ланшафтного дизайна
Работать с вами одно удовольствие. Четкое задание, оперативная оплата. Спасибо!
Сотрудничество вышло продуктивным! Работать с Натальей комфортно и приятно - прекрасный автор, компетентен в заявленной области, обязателен по времени выполнения и к оговоренным условиям задания. Рекомендую данного копирайтера к сотрудничеству.
Ответный отзыв
inna_lucky
Инна 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Курсовой по информатике (создание сайта)
Отличный заказчик: приятное общение, чёткое задание, незамедлительная оплата! надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Удачи Вам, Владимир!!!
Сотрудничеством с Инной очень доволен! Работа выполнена качественно и в оговоренное время. Рекомендую!
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