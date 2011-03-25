Vladimir2008

Курсовая по международным отношениям и Реферат по политике безопасности. Требования к работам переданы автору, его заявка на проект является их акцептом.
Представляю команду из трех авторов-фрилансеров.
Каждый из нас имеет по 2 высших образования:
1. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)
2. Гуманитарное (реклама, туризм, гостиничное дело) + управленческое (менеджер)
3. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)
Выполняем все виды учебных работ, от рефератов до дипломов.
Гарантируем высокое качество, ответственный подход к каждой работе, 100% соответствие
заявленным требованиям.
Так как имеем хорошую репутацию у себя в регионе и большой объём заказов - часто выступаем
на http://www.weblancer.net заказчиками разного рода учебных работ.
Уважаем и ценим труд авторов, но требуем ответственного отношения к работе:
(качество, оперативность, соблюдение требований и взятых обязательств).
Дорожим безупречной репутацией и нацелены исключительно на её укрепление, посредством
качественной работы.
Не занимаемся перезаказом здесь местных заказов и заказов с иных бирж.
--- В настоящее время временно не принимаю заказы в качестве Фрилансера. Работаю только как Заказчик. ---
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