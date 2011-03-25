Vladimir2008

Представляю команду из трех авторов-фрилансеров.

Каждый из нас имеет по 2 высших образования:

1. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)

2. Гуманитарное (реклама, туризм, гостиничное дело) + управленческое (менеджер)

3. Техническое (инженер) + экономическое (экономист-менеджер)

Выполняем все виды учебных работ, от рефератов до дипломов.

Гарантируем высокое качество, ответственный подход к каждой работе, 100% соответствие

заявленным требованиям.

Так как имеем хорошую репутацию у себя в регионе и большой объём заказов - часто выступаем

на http://www.weblancer.net заказчиками разного рода учебных работ.

Уважаем и ценим труд авторов, но требуем ответственного отношения к работе:

(качество, оперативность, соблюдение требований и взятых обязательств).

Дорожим безупречной репутацией и нацелены исключительно на её укрепление, посредством

качественной работы.

Не занимаемся перезаказом здесь местных заказов и заказов с иных бирж.

--- В настоящее время временно не принимаю заказы в качестве Фрилансера. Работаю только как Заказчик. ---