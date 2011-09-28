Приватно для Светланы Бубновской (BubaSv)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка97 просмотров

Выполнение двух курсовых по дисциплине "налоги и налогообложение".

14 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Очередное сотрудничество со Светланой оставило положительное впечатление: выполнены качественные курсовые работы, требования и время выполнения соблюдены. Рекомендую!
Очередное сотрудничество с Владимиром и как всегда все на высоте! Четкое задание, оперативная помощь со стороны заказчика и консультирование, быстрая оплата и просто приятное общение! Рекомендую Владимира, как порядочного и доброго человека!!!

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад