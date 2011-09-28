Работа по информатике включающая решение 8 задач (в приложении) . Задачи решаются в паскале. Согласно приложения необходимо решить 3 вариант с первой по восьмую задачи. Срок 3 дня
Приватно для Светланы Бубновской (BubaSv)
Выполнение двух курсовых по дисциплине "налоги и налогообложение".
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