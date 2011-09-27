Реферат

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Завершен3 заявки221 просмотр

Нужно выполнить реферат по организации коммерческой деятельности

14 лет назад
katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена точно по заданию, в срок. Приятно иметь дело с профессионалом!
Четко составленное ТЗ и моментальная оплата - вот результат первого сотрудничества с Екатериной! Спасибо вам и обращайтесь еще:)!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад