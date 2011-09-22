Диплом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт11 заявок273 просмотра

Тема работы: визуализация учебной информации как средство повышения качества обучения в курсе "Информатика и ИКТ"

14 лет назад
Korottatval
Татьяна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$150
15 дней
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы