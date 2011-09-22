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Требуется курсовая работа по предмету "Организация производства и обслуживание на предприятиях общественного питания". Есть методичка. Тему напишу в личку. Сроки до 1 октября. Работу нужно будет показывать мне по частям, чтобы я был уверен,что вы ее пишите.

14 лет назад
shimanmax
89 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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