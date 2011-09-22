Курсовая по статистике

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Тема: Статистико-экономический анализ основных средств предприятия.

Выполнить задание под буквами е,з.

Все необходимые данные для расчетов есть.

Срок небольшой.

от желающих выполнить минимально возможный срок и стоимость.

14 лет назад
loren
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров