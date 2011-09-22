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Курсовая по статистике
Тема: Статистико-экономический анализ основных средств предприятия.
Выполнить задание под буквами е,з.
Все необходимые данные для расчетов есть.
Срок небольшой.
от желающих выполнить минимально возможный срок и стоимость.
Заявки фрилансеров
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