Диплом имидж

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен14 заявок319 просмотров

Формирование имиджа в механизме повышения эффективности лечебно-профилактического учреждения

Введение.

Глава 1(Общетеоретическая).

Глава 2. Описание деятельности предприятия - как с помощью какой методики будет проводиться анализ?

Глава 3. Перечень мероприятий. Описать что мы предлагаем. Расчет эффективности.

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$233
21 день
Ольга выполнила работу на отлично. Аналитическая и проектные части написаны блестяще.
Дарья заказчик строгий, но справедливый. Предъявляет высокие требования к качеству работ, но и платить за это готова соответственно. В плане ТЗ, общения и оплаты никаких проблем не возникало, мои самые хорошие рекомендации и 10 баллов!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад