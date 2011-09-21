Отредактировать пункт диплома по маркетингу

В данный момент скомпонован пункт диплома из разных статей. Его надо просто подредактировать, так чтоб он прошел антиплагиат. Но так как пишется обзор литературы то можно делать предложения такого плана Автор Пупкин считает: " и пару абзацев как он считает"

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Сроки исполнения до конца выходных.