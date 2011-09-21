Нужна курсовая работа для СГА, сроки чем быстрее тем лучше но так чтоб на качество не повлияло сроки просто горят!!!! Архив скан (можно скачать по этой ссылке http://files.mail.ru/FTIP5T ) содержит подробную информацию ...
Отредактировать пункт диплома по маркетингу
В данный момент скомпонован пункт диплома из разных статей. Его надо просто подредактировать, так чтоб он прошел антиплагиат. Но так как пишется обзор литературы то можно делать предложения такого плана Автор Пупкин считает: " и пару абзацев как он считает"
Дисциплина Маркетинг тема "Конкурентоспособность сельского хозяйства"
Сроки исполнения до конца выходных.
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