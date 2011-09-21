Отредактировать пункт диплома по маркетингу

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Закрыт12 заявок210 просмотров

В данный момент скомпонован пункт диплома из разных статей. Его надо просто подредактировать, так чтоб он прошел антиплагиат. Но так как пишется обзор литературы то можно делать предложения такого плана Автор Пупкин считает: " и пару абзацев как он считает"

Дисциплина Маркетинг тема "Конкурентоспособность сельского хозяйства"

Сроки исполнения до конца выходных.

14 лет назад
faker2347
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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