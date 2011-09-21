Программное обеспечение сетей ЭВМ

Нужны 2 курсовые по этой дисциплине.

1 курсовая. Задание:

1.1. Конвертер валют и физических величин. Создать форму, позволяющую переводить километры в мили, метры в футы, килограммы в фунты и наоборот (рисунок 18). Также должен осуществляться пересчет различных валют по курсу. Например, американские доллары — в японские иены, рубли — в индийские рупии и т.д. Должно быть не менее десяти различных величин или валют. Выбор величин должен сопровождаться выпадающим списком.

1.2. Клиент-серверный конвертер величин. Реализовать сценарий 1.2 с некоторыми изменениями. На странице HTML должна использоваться форма, принимающая данные о величине сумм от пользователя и отправляющая их на веб-сервер, где выполняется конвертирование валют, а ответ отправляется на сторону клиента в виде автоматически сформированной HTML-страницы. Никакие вычисления на стороне клиента выполняться не должны.

2. курсовая.Задание:

2.1 Браузер HTML. Создать на любом из трех языков программирования (C++, Delphi, Java) простой веб-браузер. С установленного ранее веб-сервера запросите и получите веб-страницу с рисунками, текстом и ссылками. Ссылки должны работать, то есть щелчок мышью по ссылке вызывает загрузку и отображение соответствующей страницы. У браузера долж-на быть адресная строка, в которую заносится адрес URL.

2.2 FTP-клиент. Создать на любом из трех языков программирования (C++, Delphi, Java) простое приложение-клиент для работы по протоколу FTP. Приложение должно обеспечивать соединение с сервером, передачу имени пользователя и пароля, отображение списка каталогов и файлов, навигацию по каталогам, копирование файла или каталога на сторону клиента. У приложения клиента должны быть текстовые поля для ввода имени сервера, пользователя, пароля, объект для отображения содержимого каталогов, кнопка для копирования и удаления каталогов и файлов.

Методички и ПО есть, большого объема (>3MB), поэтому вышлю на e-mail по запросу.

Срок и цена Ваши. Укажите в заявке.